Deadline: режиссер Алекс Гарленд снимет экранизацию игры Elden Ring

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Сценаристом и режиссером экранизации видеоигры Elden Ring станет Алекс Гарленд. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Deadline.

Американская кинокомпания A24 уже официально подтвердила разработку экранизации. В качестве продюсеров проекта выступят Питер Райс и представители британской студии DNA Films, Эндрю Макдональд и Аллон Райх.

К проекту также присоединятся продюсер сериалов "Игра престолов" и "Дома Дракона" Винс Джерардис, а также писатель Джордж Р. Р. Мартин, соавтор сценария игры. Детали производства, включая актерский состав и дату релиза, пока не разглашаются.

Режиссер Гарланд известен как сценарист фильма "28 дней спустя", а также как сценарист и режиссер проектов "Из машины", "Аннигиляция", "Род мужской" и "Падение империи".

Ранее стало известно, что британский режиссер Кристофер Нолан работает над экранизацией "Одиссеи" древнегреческого поэта Гомера. Режиссер новой версии "Одиссеи" известен своими фильмами "Оппенгеймер", "Дюнкерк", "Темный рыцарь", "Интерстеллар" и "Начало".

Боевик снимается по всему миру при помощи новой технологии IMAX. Фильм должен выйти в мировой прокат 17 июля 2026 года. По данным СМИ, роли в кинопроекте получат известные актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон и Шарлиз Терон.

