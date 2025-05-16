"Кинореквизит": "Жигули", платья, пишущая машинка

Как снимали сцену с Ипполитом в автомобиле "Жигули"? Кто выполнял сложные трюки? Почему фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" называли рекламой "Жигулей" и сколько автомобилей было разбито на съемках? Как "Жигули" называли в народе и какие хронические болезни были у этого авто?

Как фильм "Карнавальная ночь" перевернул представления советских женщин о моде? Кто сшил легендарные платья Леночки Крыловой? С кем пришлось делить свои праздничные платья Людмиле Калугиной из "Служебного романа" и Наде Шевелевой из "Иронии судьбы, или С легким паром!"? Где шили и доставали модные платья в эпоху дефицита?

На каких пишущих машинках печатали герои любимых советских фильмов? Где в СССР производили лучшие модели? Какие знаменитые актрисы работали машинистками?

Об этом – в программе "Кинореквизит".