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16 мая, 13:10

Культура

"Кинореквизит": "Жигули", платья, пишущая машинка

"Кинореквизит": "Жигули", платья, пишущая машинка

"Моя Москва": Сергей Мазаев. Часть 1

Москвичам рассказали, куда сходить на выходных 17–18 мая

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Победители десятого фестиваля "Московская студенческая весна" награждены в столице

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Как снимали сцену с Ипполитом в автомобиле "Жигули"? Кто выполнял сложные трюки? Почему фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" называли рекламой "Жигулей" и сколько автомобилей было разбито на съемках? Как "Жигули" называли в народе и какие хронические болезни были у этого авто?

Как фильм "Карнавальная ночь" перевернул представления советских женщин о моде? Кто сшил легендарные платья Леночки Крыловой? С кем пришлось делить свои праздничные платья Людмиле Калугиной из "Служебного романа" и Наде Шевелевой из "Иронии судьбы, или С легким паром!"? Где шили и доставали модные платья в эпоху дефицита?

На каких пишущих машинках печатали герои любимых советских фильмов? Где в СССР производили лучшие модели? Какие знаменитые актрисы работали машинистками?

Об этом – в программе "Кинореквизит".

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Программа: Кинореквизит
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