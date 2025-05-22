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22 мая, 15:40

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ТАСС: хореограф Юрий Григорович умер от осложнений после пневмонии

Хореограф Юрий Григорович умер от осложнений после пневмонии – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Народный артист СССР, хореограф Юрий Григорович умер от осложнений после двухстороннего воспаления легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в окружении артиста.

Уточняется, что Григорович ушел из жизни в Центральной клинической больнице.

В свою очередь, помощник хореографа Александр Колесников сообщил, что его кремируют после прощания в пятницу, 23 мая. Прах артиста будет захоронен во вторник, 27 мая, на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой Наталией Бессмертновой.

Григорович ушел из жизни 19 мая. Он скончался в возрасте 98 лет. Церемония прощания с артистом состоится в здании Государственного академического Большого театра.

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