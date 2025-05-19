Путин выразил соболезнования в связи со смертью хореографа Григоровича

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Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Большого театра, родным и близким народного артиста СССР, хореографа Юрия Григоровича в связи с его смертью, передает пресс-служба Кремля.

"Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета", – подчеркнул российский лидер.

Президент РФ обратил внимание, что знаменитые спектакли, поставленные Григоровичем как в Большом театре, так и на других прославленных сценических площадках по всему миру, покоряют зрителей смелостью творческих идей и замыслов. Они по праву считаются эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса.

"Светлая память о Юрии Николаевиче Григоровиче навсегда сохранится в сердцах близких и друзей, благодарных учеников, всех почитателей его щедрого, уникального дарования", – заключил Путин.

О смерти Григоровича стало известно 19 мая. Он скончался в возрасте 98 лет. Прощание с хореографом пройдет 23 мая в историческом здании Государственного академического Большого театра.

Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. Работал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский), ставил танцы в операх "Садко", "Риголетто" и других. В 1965 году окончил ГИТИС и стал главным балетмейстером Большого театра, где поставил около 15 спектаклей, включая "Иван Грозный" и "Золотой век".