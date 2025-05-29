Народный артист России Евгений Миронов рассказал о фестивале искусств "Небо"

В парке искусств "Музеон" 31 мая и 1 июня пройдет масштабный фестиваль искусств "Небо". О его уникальном формате и ключевых событиях рассказал художественный руководитель фестиваля, народный артист России Евгений Миронов.

По его словам, фестиваль рассчитан и на детей, и на их родителей. В программе – более 90 событий: от оперы и балета до цирка, иммерсивных спектаклей, науки и архитектуры. Участвуют 600 артистов и 20 театров со всей страны – от Калининграда до Дальнего Востока.

Большое интервью с Евгением Мироновым выйдет в четверг, 29 мая, в эфире телеканала Москва 24.