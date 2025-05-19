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19 мая, 14:30

Культура

Актер Михаил Горевой объяснил, почему не ведет социальные сети

Актер Михаил Горевой объяснил, почему не ведет социальные сети

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Актер Михаил Горевой признался, что принципиально не ведет социальные сети. Он считает, что многие пользователи становятся "рабами своих собственных выдумок" и пытаются соответствовать образам, которых на самом деле не существует.

По словам артиста, его уважают и боятся. Возможно, именно за отказ от соцсетей, отметил он. Горевой называет себя ремесленником и подчеркивает: у него не подписчики, а зрители.

Большое интервью с Михаилом Горевым выйдет в понедельник, 19 мая, в эфире телеканала Москва 24.

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