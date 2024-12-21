Балерина Ирена Баженова умерла на 89-м году жизни

Фото: mariinsky.ru

Балерина и педагог Кировского (Мариинского) театра Ирена Баженова скончалась на 89-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Окончив Ленинградское хореографическое училище в 1953 году, она выступала в Мариинском театре следующие 24 года.

Там она была солисткой и педагогом. Ключевой ролью в ее репертуаре стала фея Сирень в фильме-балете "Спящая красавица".

С 1976 года полностью посвятила себя педагогической деятельности. Среди ее учениц - Юлия Махалина, Александра Иосифиди, Ксения Дубровина.

Ранее сообщалось, что испанская актриса Мариса Паредес скончалась на 79-м году жизни. Особую известность Паредес получила после работы с режиссером Педро Альмодоваром, в фильмах которого она исполнила запоминающиеся роли.