Испанская актриса Мариса Паредес скончалась на 79-м году жизни

Фото: телеграм-канал "Испанский Амиго • Новости Испании"

Испанская актриса Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Испанскую академию кинематографических искусств и наук.

"Испанское кино осталось без одной из своих самых знаковых актрис. Мариса Паредес умерла в возрасте 78 лет", – говорится в сообщении.

Паредес родилась в 1946 году в Мадриде. Актриса начала свою карьеру в 14 лет, когда дебютировала в фильме "091, полиция говорит!" в 1960 году.

За весь период своей работы она сыграла в около 75 фильмах, в список которых вошли "Высокие каблуки" (1991), "Цветок моей тайны" (1995), "Все о моей матери" (1999) и "Кожа, в которой я живу" (2011). Особую известность Паредес получила после работы с режиссером Педро Альмодоваром, в фильмах которого она исполнила запоминающиеся роли.

С 2000 по 2003 год актриса возглавляла Испанскую академию кинематографических искусств и наук. В 2018 году она получила почетную премию Гойя за вклад в испанское кино.

