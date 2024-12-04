Сестра короля Швеции принцесса Биргитта умерла в возрасте 87 лет

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Сестра короля Швеции Карла XVI Густава принцесса Биргитта ушла из жизни в возрасте 87 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на королевский двор.

Шведский король заявил, что с глубокой печалью получил известие о смерти своей сестры.

"Моя сестра была яркой и открытой личностью, которой будет очень не хватать мне и моей семье. Вместе со всей семьей я выражаю соболезнования детям и внукам принцессы Биргитты", – отметил он.

Биргитта Ингеборга Алиса Шведская родилась 19 января 1937 года. В 1961 году она вышла замуж за немецкого князя Иоганна Георга Гогенцоллерна, в браке с которым у нее родилось трое детей. Принцесса являлась почетным членом королевского общества гольфа.