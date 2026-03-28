Визит делегации ГД в США может способствовать встрече Путина и Трампа

Визит делегации Госдумы в США, возможно, будет способствовать организации новой личной встречи Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил первый зампредседателя комитета по международным делам Вячеслав Никонов.

"И Трамп, и наш президент Владимир Путин принимают решения, естественно, с учетом всей политической обстановки, но это самостоятельные политические фигуры, которые сами решат, когда и как им встретиться", – приводит слова законодателя ТАСС.

По его словам, подготовка встречи на высшем уровне – вопрос достаточно серьезный, его надо прорабатывать.

Вместе с тем приглашение российской делегации в США является политическим сигналом. Его не стоит рассматривать как личную инициативу члена Палаты представителей американского Конгресса Анны Паулины Луны.

Никонов также уточнил, что в ходе встречи обсуждались в том числе вопросы авиасообщения, выдачи виз, загрансобственности РФ и перспектив экономического взаимодействия. Большого оптимизма по вопросу отмены санкций США против РФ нет.

"Процесс этот не очень простой, потому что целый ряд санкций был введен по процедуре, которая потребует решения Конгресса", – пояснил Никонов.

Кроме того, депутаты обсудили вопрос возможного участия российских спортсменов в предстоящей в 2028 году Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Встреча российских парламентариев с американскими коллегами состоялась 26 марта. По оценкам участников переговоров, она прошла "замечательно", а стороны достигли "хороших результатов". В частности, российская делегация смогла донести свою позицию, указал вице-спикер ГД Борис Чернышов.

Кроме того, депутаты договорились с американскими законодателями о работе группы по связям между законодательными органами двух стран. Российская сторона также выразила готовность снять санкции с некоторых членов конгресса США.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что российская сторона пока не получала новых предложений по поводу организации следующей встречи Путина и Трампа.