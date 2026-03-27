Столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Кроме того, в районе аэропорта Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэрогаваней не исключены корректировки в расписании рейсов.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта Домодедово уже вводились 26 марта. В связи с этим воздушная гавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами. Ограничения оказались отменены лишь утром 27 марта.

