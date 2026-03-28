Человек погиб, упав под поезд на станции метро "Котельники"

В Москве человек погиб, упав под поезд на станции столичного метро "Котельники". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

"Человек по неосторожности упал под прибывающий поезд, в результате чего погиб", – сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как уточняет столичный Дептранс, сейчас на Таганско-Краснопресненской линии метро нет движения на участке между станциями "Жулебино" и "Котельники". Также временно закрыта на вход станция "Котельники".

В связи с этим пассажиров просят пересесть на бесплатные автобусы "КМ", Некрасовскую и Большую кольцевую линии метро, а также МЦД.

Ранее поезда задерживались на Кольцевой линии метро из-за падения человека на пути на станции "Краснопресненская". Его своевременно подняли на платформу. Однако из-за этого инцидента составы были вынуждены снижать скорость для соблюдения интервала.

Пассажиров призвали соблюдать правила безопасности в метро, в том числе не подходить к краю платформы.