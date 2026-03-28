В Москве на внешней стороне 4-го км МКАД произошло ДТП

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внешней стороне 4-го километра МКАД (в районе съезда № 4). Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют все обстоятельства аварии и сведения о пострадавших. Департамент транспорта Москвы предупредил, что движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистов попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее авария произошла на Варшавском шоссе. В районе дома № 179 столкнулись два автобуса ЛиАЗ-429260, в результате чего пострадали девять человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Виновником ДТП оказался автомобиль, который стоял в полосе без включенного аварийного сигнала и выставленного знака аварийной остановки. В связи с этим водителю одного из автобусов пришлось экстренно затормозить, что и привело к аварии.

