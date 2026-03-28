28 марта, 10:02

Все фигуранты дела о теракте в "Крокусе" и потерпевшие обжаловали приговор

Представители защиты потерпевших по делу о теракте в "Крокус Сити Холл", исполнители данного преступления и их пособники направили апелляцию по поводу решения 2-го Западного окружного военного суда. Об этом ТАСС рассказала адвокат потерпевших Людмила Айвар.

Предварительно, осужденные посчитали решение суда очень суровым, а потерпевшие – излишне мягким. Помимо этого, представители защиты потерпевших хотят, чтобы специалисты провели комплексную посмертную судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы как в отношении тех, кто погиб, так и в отношении 10 человек, которые находятся под наблюдением врачей в тяжелом состоянии.

Дата слушания по этому вопросу будет назначена позднее.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. В результате погибли 147 человек.

По делу о теракте проходило 19 фигурантов. По версии следствия, преступление организовали спецслужбы Украины, которые собирались дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

12 марта 2026 года 15 из 19 фигурантов получили пожизненное заключение, в том числе четыре исполнителя. Еще четырех фигурантов суд приговорил к срокам от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 6 месяцев лишения свободы.

