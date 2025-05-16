Шесть сказок Пушкина легли в основу нового циркового шоу "Сны Пушкина"

Шесть сказок писателя Александра Пушкина легли в основу нового циркового шоу "Сны Пушкина".

Невесомые гимнасты, виртуозные акробаты в окружении масштабных декораций, созданных по самым передовым технологиям. Зрители пронесутся сквозь Лукоморье, остров Буян и подводное царство, встретят чудесных созданий и станут свидетелями героических битв.

Показы "Снов Пушкина" будут проходить с 29 мая по 21 сентября в универсальном спортивном зале "Дружба". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

