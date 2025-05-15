"Мой район. Место встречи": Гольяново

В Замоскворечье любовался местными усадьбами писатель Лев Толстой, творил поэт Борис Пастернак. Также там состоялась единственная встреча поэтесс Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. В этом районе Москвы любили селиться коллекционеры, люди искусства, меценаты.

В новом выпуске актриса театра и кино Анна Ардова рассказала о своем счастливом детстве в Замоскворечье, о квартире бабушки, актрисы Нины Ольшевской, в гостях у которой часто жила Анна Ахматова.

Кроме того, жительница улицы Пятницкой Татьяна Козловская рассказала, какие секреты скрывает квартира в бывшем доходном доме графа Татищева.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".