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Новости

15 мая, 07:40

Город

"Мой район. Место встречи": Гольяново

"Мой район. Место встречи": Гольяново

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Град прошел в некоторых районах Москвы

В Замоскворечье любовался местными усадьбами писатель Лев Толстой, творил поэт Борис Пастернак. Также там состоялась единственная встреча поэтесс Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. В этом районе Москвы любили селиться коллекционеры, люди искусства, меценаты.

В новом выпуске актриса театра и кино Анна Ардова рассказала о своем счастливом детстве в Замоскворечье, о квартире бабушки, актрисы Нины Ольшевской, в гостях у которой часто жила Анна Ахматова.

Кроме того, жительница улицы Пятницкой Татьяна Козловская рассказала, какие секреты скрывает квартира в бывшем доходном доме графа Татищева.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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