"Мой район. Место встречи": Пресненский

Пресненский район – один из самых крупных в центре Москвы. Он расположен от Тверского бульвара до "Москва-Сити" и Шелепихи.

В новом выпуске народная артистка России Ольга Прокофьева расскажет, какие воспоминания у нее связаны с районом, в котором она провела свои студенческие годы.

Кроме того, житель Пресненского района Гарри Мурадян расскажет об истории кольцевой линии и о том, какое современное и удобное метро в наши дни.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".