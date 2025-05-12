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12 мая, 07:30

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"Мой район. Место встречи": Пресненский

"Мой район. Место встречи": Пресненский

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Пресненский район – один из самых крупных в центре Москвы. Он расположен от Тверского бульвара до "Москва-Сити" и Шелепихи.

В новом выпуске народная артистка России Ольга Прокофьева расскажет, какие воспоминания у нее связаны с районом, в котором она провела свои студенческие годы.

Кроме того, житель Пресненского района Гарри Мурадян расскажет об истории кольцевой линии и о том, какое современное и удобное метро в наши дни.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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