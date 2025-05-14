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14 мая, 07:55

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"Мой район. Место встречи": Тропарево-Никулино

"Мой район. Место встречи": Тропарево-Никулино

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Любимый район кинематографистов, увлеченных студентов, ученых и спортсменов – Тропарево-Никулино – расположился на юго-западе Москвы, и в настоящее время он по праву считается одним из самых зеленых в городе.

Когда-то в этих местах располагались деревня Никулино и село Тропарево – отсюда и пошло название. В середине XX века район считался экспериментальным, здесь лучшие архитекторы Советского Союза воплощали свои фантазии в жизнь. В Тропареве-Никулине появились знаменитая Олимпийская деревня, необычный дом с парковкой на крыше, дома-кресты и сразу несколько престижных институтов.

Сегодня новоселы приезжают сюда за развитой инфраструктурой, современными школами, детскими садами и поликлиниками в шаговой доступности.

Кроме того, одну из улиц этого района каждый Новый год показывают по телевизору: именно там жили главные герои фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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