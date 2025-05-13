"Мой район. Место встречи": Внуково

Внуково – район, где история соседствует с технологиями. Когда-то здесь были поля и деревни, а теперь – аэропорт, метро и один из самых зеленых уголков Москвы.

В новом выпуске народная артистка России Ангелина Вовк, спортивный комментатор Виктор Гусев и прозаик Ольга Грушевская поделятся воспоминаниями и расскажут, как изменилась жизнь района, который сегодня входит в состав Новомосковского округа.

Кроме того, в программе – истории жителей, агронома, педагогов и старшеклассницы, которая изобрела робота-помощника для авиации.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".