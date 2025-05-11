11 мая, 11:30Город
В Москве по программе реновации расселили более 950 домов
В Москве продолжается реализация программы реновации. Как сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, из старого жилья переехали уже более 160 тысяч человек. Всего расселено свыше 950 домов. Новоселы получают современные квартиры с полной отделкой в пределах своих округов.
В домах предусмотрены колясочные, консьержные, лифты и даже помещения для мытья лап у собак. По словам специалистов, старые здания имеют ограниченный срок службы. На их месте появляются современные жилые кварталы с продуманной инфраструктурой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.