В Москве по программе реновации расселили более 950 домов

В Москве продолжается реализация программы реновации. Как сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, из старого жилья переехали уже более 160 тысяч человек. Всего расселено свыше 950 домов. Новоселы получают современные квартиры с полной отделкой в пределах своих округов.

В домах предусмотрены колясочные, консьержные, лифты и даже помещения для мытья лап у собак. По словам специалистов, старые здания имеют ограниченный срок службы. На их месте появляются современные жилые кварталы с продуманной инфраструктурой.

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