Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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05 мая, 12:15

Город

На востоке Москвы открыли пешеходный мост между двумя станциями метро

На востоке Москвы открыли пешеходный мост между двумя станциями метро

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На востоке Москвы заработала пешеходная галерея, соединяющая станции "Текстильщики" Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метро. Новый переход длиной 140 метров и шириной почти 8 метров проходит над Люблинской улицей и путями МЦД-2.

В часы пик по мосту проходят свыше 16 тысяч человек. Для комфорта пассажиров установлены 8 эскалаторов, лифты для маломобильных граждан и более 50 инфракрасных обогревателей. Монтаж конструкции велся поэтапно, с применением современной технологии продольной надвижки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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