Грозы и ураганы ожидаются в Московском регионе летом

Ливни и грозы, которые обрушились на Москву в первые дни мая, только усилятся, считают синоптики. При этом специалисты прогнозируют летом в Московском регионе грозы и ураганы, которые связаны с резким изменением климата.

Изменения могут зависеть от глобального потепления, отмечают ученые. По их мнению, то, что недавно воспринималось аномальным явлением, станет повседневным. Рост этих явлений в основном определяется несколькими факторами: ливнями и засухами, ветровыми нагрузками, начиная от ураганов, штормов и заканчивая торнадо.

Метеорологи предполагают, что, помимо ливней и гроз, установятся пиковые показатели температуры по всей России. Первый летний месяц может стать аномально жарким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.