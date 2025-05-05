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05 мая, 07:15

Общество

Грозы и ураганы ожидаются в Московском регионе летом

Грозы и ураганы ожидаются в Московском регионе летом

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Ливни и грозы, которые обрушились на Москву в первые дни мая, только усилятся, считают синоптики. При этом специалисты прогнозируют летом в Московском регионе грозы и ураганы, которые связаны с резким изменением климата.

Изменения могут зависеть от глобального потепления, отмечают ученые. По их мнению, то, что недавно воспринималось аномальным явлением, станет повседневным. Рост этих явлений в основном определяется несколькими факторами: ливнями и засухами, ветровыми нагрузками, начиная от ураганов, штормов и заканчивая торнадо.

Метеорологи предполагают, что, помимо ливней и гроз, установятся пиковые показатели температуры по всей России. Первый летний месяц может стать аномально жарким. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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