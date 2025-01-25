Собянин рассказал о создании в Москве улицы имени героя ВОВ Николая Сечкина

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На юго-востоке Москвы появилась улица имени героя Великой Отечественной войны Николая Сечкина, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Такое название получил Проектируемый проезд № 4294, который находится в Печатниках. На территории этого района столицы после войны жил герой, пояснил мэр.

Свое звание Сечкин получил за успешное форсирование Днепра. Ему удалось прочно закрепить плацдарм на западном берегу реки, проявив при этом отвагу и геройство.

Кроме того, герой принимал участие в Черниговско-Припятской наступательной операции, а также боролся за освобождение таких городов, как Севск и Новгород-Северский. Помимо Днепра, Сечкин форсировал реки Сев, Десна и Сож.

В декабре Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с 83-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Мэр подчеркнул, что подвиг всех защитников Москвы навсегда останется в сердцах людей, благодаря чему память о нем передается новым поколениям. Также он обратил особое внимание на бесценные уроки мужества от ветеранов, на их стойкость и патриотизм.