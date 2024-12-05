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05 декабря, 13:07

Мэр Москвы

Собянин поздравил ветеранов с годовщиной контрнаступления в Битве под Москвой

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех москвичей с 83-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой. Пост опубликован в телеграм-канале мэра.

"5 декабря 1941 года навсегда вошло в героическую летопись Великой Отечественной войны. Остановив врага у стен столицы, бойцы Красной Армии погнали его прочь", – напомнил градоначальник.

Мэр подчеркнул, что подвиг всех защитников Москвы навсегда останется в сердцах людей, благодаря чему память о нем передается новым поколениям. Также он обратил особое внимание на бесценные уроки мужества от ветеранов, на их стойкость и патриотизм.

"Желаю вам и всем москвичам бодрости духа, здоровья, благополучия и мирного неба над головой", – заключил Собянин.

Кроме того, Собянин 5 декабря принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь годовщины битвы. Он также почтил память погибших минутой молчания.

Мероприятие стартовало с выноса военнослужащими Преображенского полка трех венков из еловых ветвей, которые позже были установлены перед Вечным огнем. Завершение церемонии сопровождалось маршем батальона почетного караула под игру оркестра Преображенского полка.

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