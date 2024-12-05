Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 83-й годовщины Битвы под Москвой и почтил память погибших минутой молчания.

Вместе с ним в церемонии приняли участие военный комендант Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезнев, представители ветеранских и молодежных организаций. Мероприятие стартовало с выноса военнослужащими Преображенского полка трех венков из еловых ветвей, которые позже были установлены перед Вечным огнем.

Завершение церемонии сопровождалось маршем батальона почетного караула под сопровождение игры оркестра Преображенского полка.

Выразить почтение годовщине также смогут и горожане в кинопарке "Москино". Там пройдут кинотеатральные иммерсивные представления "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа" и реконструкция событий того времени.

В представлениях задействуют танки, пушки и самолеты. Актеры и военные реконструкторы создадут окопы и блиндажи. Еще исторические кадры парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и хронику событий покажут на двух больших экранах.