В кинопарке "Москино" покажут иммерсивное шоу о битве за Москву 1941 года

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Кинотеатральные иммерсивные представления "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа" пройдут в кинопарке "Москино" в декабре. Для зрителей подготовили реконструкцию событий того времени, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Представления будут посвящены 83-й годовщине начала контрнаступления советской армии под Москвой 5 декабря 1941 года.

Гости смогут полностью погрузиться в процесс благодаря современным компьютерным и графическим технологиям, фрагментам кинохроники и фильмов, а также визуальным и сценическим решениям. В представлениях задействуют танки, пушки и самолеты. Актеры и военные реконструкторы создадут окопы и блиндажи.

"Кинопарк "Москино" все больше закрепляет за собой позицию центра развития кинотуризма и становится точкой притяжения для взрослых и детей, которые любят кино или просто хотят увлекательно провести выходные", – сказал руководитель департамента культуры Алексей Фурсин.

На двух больших экранах покажут исторические кадры парада на Красной площади 7 ноября 1941 года и хронику событий. На поле будут двигаться танки, бойцы и появится шум артиллерийских орудий и пулеметов.

Художественным руководителем и генпродюсером представлений является кинорежиссер, сценарист и телеведущий Игорь Угольников.

"У нас есть успешный опыт съемок масштабных батальных сцен, проведения военно-исторических реконструкций и иммерсивных экспозиций, цифровой реставрации кинохроники. В этом проекте мы хотим предложить синергию разных форматов", – отметил он.

Представления пройдут по адресу ТиНАО, Краснопахорский район, 107-й квартал, улица Лиозновой. Они состоятся 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 декабря.

Среди участников представлений будут народные артисты РФ Игорь Угольников, Мария Аронова, Алексей Кравченко, Дмитрий Харатьян, заслуженные артисты РФ Сергей Маховиков и Алексей Шевченков, поэт заслуженный деятель искусств РФ Влад Маленко, хор Академического ансамбля песни и другие.

Кроме того, 21 декабря на площадке кинопарка "Москино" пройдет премьера мультимедийного шоу "Соборная площадь". Всего в проекте будет задействовано 50 драматических актеров. Сюжет шоу будет основан на исторических событиях Смутного времени. Во время новогодних каникул показ будет проходить ежедневно. С 11 января и до 23 февраля 2025 года шоу будут снова показывать каждые выходные.

