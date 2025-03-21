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21 марта, 13:30

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Собянин: в Москве установят мемориальную доску участнику СВО Андрею Волоскову

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Память Героя России, участника спецоперации увековечат в Москве. В Хорошёвском районе столицы установят мемориальную доску Андрею Волоскову. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Табличка появится на доме по улице Полины Осипенко, где жил гвардии лейтенант. Звание Героя России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, ему было присвоено посмертно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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