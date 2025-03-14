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14 марта, 16:30

Общество

В Москве открыли мемориальную доску в честь Василия Пескова

В Москве открыли мемориальную доску в честь Василия Пескова

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В Москве на доме на улице Верхняя Масловка, где жил известный журналист и писатель Василий Песков, установили мемориальную доску. Песков, чьи очерки о природе и путешествиях публиковались в "Комсомольской правде", был одним из ведущих телепередачи "В мире животных" и автором рубрики "Окно в природу".

Он полюбился читателям за простой, но увлекательный стиль повествования. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что Песков описывал самые простые моменты природы таким образом, что читатели не могли оторваться от его работ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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