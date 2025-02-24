"Московский патруль": в Москве появился памятник экс-председателю Верховного суда Лебедеву

В Москве на центральной аллее Новодевичьего кладбища открыли памятник бывшему председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Он возглавлял Верховный суд 35 лет, в том числе в очень непростое время в 90-е годы. Заслуженный юрист России ушел из жизни ровно год назад, 24 февраля 2024 года.

На открытие мемориала пришли его родственники, друзья и коллеги. Подробнее – в программе "Московский патруль".

