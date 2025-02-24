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24 февраля, 12:15

Общество

Ночь на 24 февраля стала самой холодной в Москве с начала года

Ночь на 24 февраля стала самой холодной в Москве с начала года

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Ночь на 24 февраля в Москве стала самой морозной с начала 2025 года, сообщили синоптики. Столбики термометров опускались почти до минус 14 градусов. По предварительным прогнозам, морозные ночи в городе сохранятся вплоть до 28 февраля.

Тем временем 24 февраля ожидается ясная и солнечная погода. Температура воздуха составит от 1 до 5 градусов мороза. Ветер северный будет разгоняться до 6 метров в секунду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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