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24 февраля, 13:15

Общество

Москвичей предупредили о морозах и гололедице

Москвичей предупредили о морозах и гололедице

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Ночь на 24 февраля стала самой холодной в Москве с начала года

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Ночь с 23 на 24 февраля в Москве стала самой холодной с начала года – температура опускалась до минус 14 градусов, а в области местами достигала минус 16. По данным синоптиков, морозная погода сохранится на всей неделе.

Днем 24 февраля в столице ожидается от минус 5 до минус 3 градусов, ясное небо и слабый ветер. Однако на дорогах остается гололедица – из-за этого в городе продлен желтый уровень погодной опасности до 26 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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