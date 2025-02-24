Москвичей предупредили о морозах и гололедице

Ночь с 23 на 24 февраля в Москве стала самой холодной с начала года – температура опускалась до минус 14 градусов, а в области местами достигала минус 16. По данным синоптиков, морозная погода сохранится на всей неделе.

Днем 24 февраля в столице ожидается от минус 5 до минус 3 градусов, ясное небо и слабый ветер. Однако на дорогах остается гололедица – из-за этого в городе продлен желтый уровень погодной опасности до 26 февраля.

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