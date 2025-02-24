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24 февраля, 22:15

Общество

Роспотребнадзор заявил об отсутствии всплеска метапневмовируса

Роспотребнадзор заявил об отсутствии всплеска метапневмовируса

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В России начали распространяться сообщения о случаях заражения метапневмовирусом, впервые выявленным в Китае. В регионах фиксируются заболевания с высокой температурой и сильным кашлем, однако в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация остается стабильной.

По словам специалистов, зимой традиционно наблюдается рост случаев ОРВИ, гриппа и риновируса. Врачи отмечают, что метапневмовирус не опаснее гриппа, а всплеска этого заболевания в текущем сезоне уже не ожидается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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