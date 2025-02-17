Диетолог Русакова: травяные чаи и аптечные сборы помогут снизить тревожность

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Травяные чаи, аптечные сборы и стакан холодной воды позволят снизить тревожность после напряженного дня. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, диетолога Дарью Русакову.

По ее словам, эти напитки обладают мягким успокаивающим эффектом. Например, травяные чаи, в составе которых содержится ромашка, лаванда, мята или мелисса, позволяют расслабиться и устранить различные спазмы.

Аптечные сборы, как утверждает эксперт, имеют в составе валериану и другие седативные травы, которые помогают снизить нервное напряжение. В случаях, когда человек испытывает острый стресс или истерику, стакан холодной воды позволит переключить внимание и нормализовать кровоток, что приведет к снижению тревожности.

При этом диетолог предупредила, что чай или вода не помогут полностью справиться с сильным стрессом. Однако, по ее словам, правильный выбор напитков поможет расслабиться и улучшить самочувствие.

"Главное – избегать кофеина и выбирать натуральные травяные сборы", – заключила Русакова.

При глубинном стрессе не помогут и антистресс-игрушки, о чем рассказала психолог Светлана Колосова. По ее словам, все зависит от степени тревоги.

Если человеку наступили на ногу в транспорте, то это повод достать антистресс-игрушку и "пожамкать ее в руках". Однако в случае, когда у человека проблемы в отношениях или болеет кто-то из родственников, нужно использовать более эффективный способ снятия стресса.

