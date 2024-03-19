Аналитики выявили рост спроса на игрушки-антистресс и успокоительные в РФ

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Продажи антистресс-игрушек, биологически активных добавок (БАД) и успокоительных выросли в конце зимы – начале весны 2024 года. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на данные исследования системы расширенной аналитики для управления товарным бизнесом на маркетплейсах.

Аналитики подчеркнули, что в период с 19 февраля по 17 марта продажи БАД выросли на 37% год к году. Рост на 39% показали витаминные и минеральные комплексы добавок, а на 38% вырос спрос на успокоительные, выдаваемые без рецепта.

Спрос на добавки рос больше всего Санкт-Петербурге, Омской и Новосибирской областях, а также в Москве, составив от 40 до 37%. Наиболее высокие темпы роста на успокоительные аналитики заметили в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае – от 44 до 42%.

Продажи различных кинетических игрушек, компактных массажеров, мялок, пазлов, пупырок и магнитов в этот же период выросли на 53%. Больше всего такие товары пользовались спросом в Саратовской и Воронежской областях, а также в Башкортостане – от 59 до 58%.



Также аналитики выяснили, что свыше 38% опрошенных россиян в первую половину марта стали чаще испытывать стресс по сравнению с зимой 2023–2024 годов. 24% из них заявили о том, что потребляли успокоительные.

До этого респонденты из числа российской молодежи заявили, что работают удаленно не только из-за удобного графика, экономии времени и денег на дорогу и возможности работать из любой точки мира. 10% опрошенных сказали, что в таком случае отсутствует стресс от живого общения с коллегами на работе.





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