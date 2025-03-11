Незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в столице на неделе с 10 по 16 марта по сравнению с предыдущей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

При этом число госпитализированных не выросло. В связи с этим в ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве соответствует сезону.

Кроме того, столичный Роспотребнадзор зафиксировал на неделе снижение доли вирусов гриппа в структуре выявленных случаев заражения.

"Среди вирусов не гриппозной этиологии превалируют РС-вирусы и риновирусы. Восприимчивость к вирусам гриппа абсолютна", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что грипп особо опасен для пожилых людей из-за ослабевающего с возрастом иммунитета, а наличие у пенсионеров хронических заболеваний лишь повышает риск появления осложнений. В связи с этим граждан попросили не забывать о важности профилактических мер: о мытье рук, проветривании помещений, дезинфекции рабочих поверхностей и гаджетов.

Также москвичей призвали не заниматься самолечением и обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

Накануне главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил об увеличении заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. По его словам, наиболее выраженный рост показателей наблюдается в европейской части России и на Урале. Он объяснил рост заболеваемости эпидемиологическими особенностями – для гриппа и других ОРВИ характерны высокие показатели заболеваемости именно в это время года.

