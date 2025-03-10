Эксперт Чуланов: в России растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России растет. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

"Наиболее выраженный рост показателей регистрируется в европейской части России и на Урале", – передает слова эксперта РИА Новости.

Чуланов отметил важность соблюдения мер профилактики гриппа и ОРВИ с учетом текущей эпидемической ситуации. Если появились симптомы заболевания, нужно ограничить контакты с другими людьми и не посещать работу, уточнил профессор.

С его слов, рост заболеваемости объясняется эпидемиологическими особенностями – для гриппа и других ОРВИ характерны высокие показатели заболеваемости именно в это время года. Среди заболевших с подтвержденным гриппом преобладают те, кто не прошел вакцинацию, подчеркнул Чуланов.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказала, что болезнь, которую называют легкой формой коронавируса, появляется внезапно с сильной усталостью, болями в мышцах и головной болью. Те, кто перенес заболевание, отмечали, что не испытывали других характерных для простуды симптомов, таких как заложенность носа или боль в горле. Кроме того, температура не поднималась выше 37,5 градуса.