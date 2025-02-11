Роспотребнадзор заявил, что эпидситуация в столице соответствует сезону

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В Москве с 3 по 9 февраля эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует сезону. Об этом Роспотребнадзор сообщил в телеграм-канале.

"В сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения", – говорится в сообщении.

Всплеск острых респираторных вирусных заболеваний связан с распространением респираторных вирусов негриппозной природы, среди которых доминируют риновирусы (30%).

В ведомстве отметили, что грипп представляет особую опасность для пожилых людей, поскольку с возрастом иммунитет ослабевает. Хронические заболевания этой категории граждан повышают риск развития осложнений и обострений уже имеющихся заболеваний.

Столичное управление Роспотребнадзора держит на контроле эпидситуацию по гриппу и ОРВИ.

Между тем рост заболеваемости ОРВИ в России составил 13,7% по итогам шестой недели этого года. Общее число зафиксированных случаев достигло 865 тысяч. Ведомство наблюдает превышение среднероссийского показателя по заболеваемости ОРВИ в 50 регионах страны.

На данный момент в России закрыты 180 школ в 31 регионе и 66 детских дошкольных учреждений в 19 субъектах, а также 5 школ-интернатов для предотвращения распространения респираторных инфекций.