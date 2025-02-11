01:02Общество
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 13,7% за неделю
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Рост заболеваемости ОРВИ в России составил 13,7% по итогам шестой недели этого года. Общее число зафиксированных случаев достигло 865 тысяч, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Ведомство наблюдает превышение среднероссийского показателя по заболеваемости ОРВИ в 50 регионах страны. При этом в 19 субъектах количество госпитализаций выросло на 30% по сравнению с прошлой неделей.
На данный момент в России закрыты 180 школ в 31 регионе и 66 детских дошкольных учреждений в 19 субъектах, а также 5 школ-интернатов для предотвращения распространения респираторных инфекций.
Одновременно с этим в стране наблюдается снижение случаев заболеваемости коронавирусом. По итогам недели в России было зарегистрировано 7,1 тысячи случаев COVID-19, что на 10,4% ниже, чем на прошлой неделе.
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