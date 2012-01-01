Оториноларинголог Кирсанова назвала опасные ошибки при лечении насморка

Самоназначение лекарств, использование тканевых платков и другие методы лечения усугубляют течение насморка. Как избежать развития осложнений, рассказала врач-оториноларинголог Арина Кирсанова в программе "Доктор 24".
Серьезные осложнения
Прогревание носа при насморке – одна из самых распространенных ошибок в лечении, рассказала Арина Кирсанова.
Сухой воздух в отопительный сезон тоже негативно воздействует на носовые пазухи. Чтобы поддержать нормальный уровень влаги в помещении, врач посоветовала приобрести увлажнитель.
Платки и самолечение
При насморке не рекомендуется использовать тканевые носовые платки, отметила врач. Они не одноразовые и накапливают большое количество бактерий.
Также стоит помнить, что поддержание водного баланса благотворно влияет на организм и помогает вылечиться. Жидкость улучшает работу слизистой носа и очищает его. Поэтому необходимо выпивать до двух литров воды в сутки, заключила Кирсанова.