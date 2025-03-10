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10 марта, 08:30

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Мэр Москвы сообщил о планах расширить историко-патриотическую навигацию в городе

Мэр Москвы сообщил о планах расширить историко-патриотическую навигацию в городе

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В Москве появятся новые указатели для туристов. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин. Расширение исторической навигации будет продолжением работы, начатой 5 лет назад, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда на улицах города появились указатели, ведущие к памятникам маршалам Победы, Героям Советского Союза и воинским мемориалам.

В дальнейшем историческая навигация в Москве была расширена – на улицах появились стенды с информацией о знаменитых полярниках, писателях, композиторах, а также покорителях космоса. В этом году, ко Дню Победы, будет установлено еще 240 новых указателей, которые помогут найти путь к 30 памятным местам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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