Сергей Собянин рассказал о развитии районов Аэропорт и Черемушки

На месте бывших промзон в районах Аэропорт и Черемушки построят жилые дома, магазины и предприятия. Территории включили в программу комплексного развития, рассказал Сергей Собянин. По его словам, комплексное развитие территорий – это работа на десятилетия вперед, которая определит облик города на ближайшее столетие.

На улице Степана Супруна, где раньше располагался устаревший гаражный комплекс, планируют построить почти 18 тысяч квадратных метров жилья. В новом доме будет подземный паркинг, а на первых этажах откроют магазины, кафе, рестораны и сервисные мастерские. Это создаст около 70 новых рабочих мест.

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