"Мой район. Новости": в Москве отреставрируют дом № 38 на Фрунзенской набережной

В Хамовниках готовятся к большому ремонту. Там пройдет комплексное обновление здания, которое является важной частью района. Речь идет о доме № 38 на Фрунзенской набережной, созданном по проекту архитектора Ефима Вулыха.

Специалисты приведут в порядок фасад, крышу, подвалы, а также заменят внутренние инженерные системы. Уже разработан уникальный проект, в котором специалисты учли все нюансы исторического здания и подобрали максимально подходящие материалы и технологии.

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