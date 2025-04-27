В Москве отремонтируют почти 2,5 тысячи домов до конца года

В столице продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. До конца года обновят почти 2,5 тысячи зданий. Работы ведутся на фасадах, крышах и в подъездах.

На Абрамцевской улице и улице Вучетича уже обновляют межпанельные швы, утепляют стены и устанавливают новые окна. Жильцы отмечают, что благодаря ремонту в квартирах станет теплее и уютнее. В рамках программы за девять лет привели в порядок более 14 тысяч домов, где проживают свыше трех миллионов москвичей.

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