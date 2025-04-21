Горожане смогут посещать тренировки на площадках "Московских сезонов" с мая

Спортивные площадки "Московских сезонов" откроются в начале мая. На Краснодарской улице обустроят места для игры в стритбол. На улицах Авиационной, Матвеевской и Грекова можно будет сыграть в падел-теннис, а в Митине откроют самокат-школы.

Для участия в мероприятиях требуется предварительная запись. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.