21 апреля, 07:30Город
Горожане смогут посещать тренировки на площадках "Московских сезонов" с мая
Спортивные площадки "Московских сезонов" откроются в начале мая. На Краснодарской улице обустроят места для игры в стритбол. На улицах Авиационной, Матвеевской и Грекова можно будет сыграть в падел-теннис, а в Митине откроют самокат-школы.
Для участия в мероприятиях требуется предварительная запись. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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