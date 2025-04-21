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Новости

21 апреля, 07:30

Город

Горожане смогут посещать тренировки на площадках "Московских сезонов" с мая

Горожане смогут посещать тренировки на площадках "Московских сезонов" с мая

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Спортивные площадки "Московских сезонов" откроются в начале мая. На Краснодарской улице обустроят места для игры в стритбол. На улицах Авиационной, Матвеевской и Грекова можно будет сыграть в падел-теннис, а в Митине откроют самокат-школы.

Для участия в мероприятиях требуется предварительная запись. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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