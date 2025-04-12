Возможность записаться на бесплатные тренировки появилась на портале "Московский спорт"

Теперь москвичи могут записаться в бесплатную секцию или отдать ребенка в спортшколу на портале "Московский спорт". Раньше для этого нужно было связываться с учреждениями самостоятельно.

Чтобы записаться, нужно выбрать подходящую секцию и отправить онлайн-заявку. Также на портале можно посмотреть данные о доступных занятиях и наличии свободных мест в группах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.