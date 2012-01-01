Бесплатные экскурсии и мастер-классы пройдут в Москве в День космонавтики

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Праздник приурочен к первому полету человека в космос, совершенному Юрием Гагариным в 1961 году. В Москве в честь памятной даты подготовили большую развлекательную программу, включающую тематические лекции, мастер-классы, кинопоказы и бесплатные выставки. Подробнее о том, как провести праздничный день в столице, – в материале Москвы 24.

Космический диктант на ВДНХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

День космонавтики громко отпразднуют на ВДНХ: тематическая программа в различных частях Выставки продлится все выходные.

Например, 12 апреля посетителей ждут в павильоне № 21 на квизе "Космос и Галактика", тематическом мастер-классе по оригами и детском квесте "Путь Джедая". В пространстве "Робостанция" юные гости смогут построить площадку для запуска летательных аппаратов из большого магнитного конструктора. А в центре "Космонавтика и авиация" состоится Всероссийский космический диктант, который проведет летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин.

В честь праздника будет открыт и бесплатный доступ в интерактивный музей "Буран". 13 апреля там пройдет экскурсия-лекция "437 суток на орбите", где гостям расскажут о космической экспедиции Валерия Полякова. В центре "Космонавтика и авиация" пройдет лекция о первом полете в космос Юрия Гагарина. А павильон "Рабочий и колхозница" в тот же день приглашает юных гостей на спектакль о приключениях внучек Белки и Стрелки.

Отдельное внимание космонавтике уделят и в павильоне "Макет Москвы". Там 12 апреля в 18:30 специалист по астрономии и небесной механике Александр Яровитчук проведет гостям лекцию на тему "Галактики и их разнообразие".

В павильоне также откроется фотовыставка "Москва космическая", которая проработает до 30 апреля. Музейная экспозиция расскажет о местах столицы, напоминающих о прорыве человечества в покорении космоса. Плюс в течение дня гости смогут принять участие в интерактивной викторине – победители получат памятные призы.

Практически все мероприятия будут бесплатными для посетителей, однако многие из них требуют предварительной регистрации. Подробнее – по ссылке.

"Космические" каскадеры в кинопарке

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Отпразднуют день первого полета в космос и в кинопарке "Москино". 12 апреля в 13:00 и 14:30 в "Театре Гонзаги" гостям покажут спектакль "Неистовые космисты", посвященный ученым Константину Циолковскому и Александру Чижевскому, а также самому Юрию Гагарину. Позже, с 17:00 до 18:00 на сцене будут выступать каскадеры – специалисты покажут, как делаются трюки в фильмах о космосе. В программе примет участие первая российская женщина-каскадер Варвара Никитина.

13 апреля с 14:00 до 16:00 на сцене театра музыканты исполнят знаменитые песни из кинофильмов. А у Музея техники Вадима Задорожного дети смогут построить космический корабль из кубиков и поймать метеориты. Также юным гостям предложат поучаствовать в тематическом мастер-классе и сделать "космические" брелоки.

Кино в планетарии и неделя космоса в музее

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичный планетарий также примет участие в праздновании. 12 апреля там покажут научно-популярный фильм о секретах получения качественных снимков космических тел. Кроме того, гости смогут посетить выставку, посвященную подвигу Юрия Гагарина. В экспозиции представлены фотографии основных этапов его жизни, подготовки к полету, старта ракеты, удачного приземления и мгновений всемирной славы первого космонавта.

В свою очередь, Музей космонавтики 11 апреля запустил космическую неделю. Участников ждет более 15 событий и свыше 5 различных форматов мероприятий, в том числе квесты, лекции и интерактивные игры (необходима регистрация).

Космические опыты в библиотеках

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Разнообразную праздничную программу для детей подготовили и в столичных дворцах книги.

Например, в библиотеке № 32 юным гостям предложат поучаствовать в физических опытах, демонстрирующих, как взлетает ракета. В библиотеке № 227 пройдет выставка "Наш Гагарин", а также состоится встреча с художником-иллюстратором Варварой Ледневой, которая представит серию комиксов, посвященную отечественной космонавтике, а в библиотеке № 44 имени В. Г. Короленко состоится книжная выставка "Через тернии к звездам".

Забег и мастер-классы в парках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отметить День космонавтики 12 апреля приглашают также московские парки. К примеру, в "Сокольниках" 12 апреля в 11:00 пройдет космический воркшоп по исполнению желаний: с помощью нейрографики участники научатся создавать новые нейронные связи, которые помогут в различных сферах жизни. В Бабушкинском парке в тот же день с 15:30 до 16:30 состоится мастер-класс "Луноход".

В "Ангарских прудах" в 09:00 спортсмены и любители смогут принять участие в традиционном забеге. В 14:00 в парке Дружбы состоится мастер-класс по живописи, посвященный празднику. А в "Зарядье" пройдет фестиваль "Научный апрель", посвященный достижениям российской космической отрасли.