Московский Музей космонавтики запустил космическую неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей космонавтики в Москве запустил космическую неделю. Она стартовала в пятницу, 11 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

В преддверии Дня космонавтики участников космической недели ждет более 15 событий и свыше 5 различных форматов мероприятий.

С 12 по 19 апреля состоится квест по постоянной экспозиции "Космическая экспедиция". Участникам предстоит ответить на исторические вопросы.

В субботу, 12 апреля, пройдет лекция, посвященная подготовке к первому в истории полету человека в космос. В понедельник, 14 апреля, для юных посетителей проведут мастер-класс по сбору багажа в космос, а также расскажут о событиях отечественной космонавтики. В этот же день желающие смогут посетить лекцию, посвященную Юрию Гагарину. На следующий день, 15 апреля, в кинозале музея будет организована викторина об истории запусков человека в космос.

Кроме того, в музее пройдет Фестиваль космического кино. Посетители увидят фильм киностудии "Мосфильм" "Укрощение огня", марафон мультфильмов от художников-аниматоров "Союзмультфильма", "Время первых" и "Салют-7".

Ко Дню космонавтики почти все музеи, парки и кинотеатры столицы подготовили тематическую программу. Например, на ВДНХ детей научат определять расстояние между планетами, а взрослых пригласят на встречу с космонавтом Федором Юрчихиным.

В парке "Зарядье" в рамках фестиваля "Научный апрель" состоится public-talk с летчиком-космонавтом Олегом Новицким. Он четыре раза летал на МКС, а также снялся в фильме "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли.