Турнир в честь Дня настольного тенниса пройдет в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве 27 апреля пройдет турнир, посвященный Международному дню настольного тенниса, который отмечается 23 апреля. Об этом в беседе с ТАСС заявил серебряный призер чемпионата России Сергей Фильчев.

"Я хочу поздравить всех любителей настольного тенниса, пожелать здоровья, упорства в освоении этого вида спорта, новых открытий, удовлетворения от занятий и счастья", – сказал Фильчев.

По его словам, турнир пройдет в спортивном комплексе "Дружба". В ходе мероприятия любители получат возможность сыграть вместе с профессионалами в паре. Спортсмен напомнил, что в этом виде спорта каждый должен находить свой стимул. Настольный теннис очень полезен и развивает много качеств, сказал он.

"Чтобы играть долго на хорошем уровне, надо комплексно подходить к вопросу, развиваться во всех сторонах данного вида спорта: в технике, тактике, физике и психологии", – заключил Фильчев.

Ранее врач-офтальмолог Мария Левина рассказывала, что любые игры с мячом, включая теннис, помогают улучшить зрение. Дело в том, что при таких занятиях человек постоянно следит за быстрым передвижением предмета, что развивает зрительный аппарат.

Тем не менее эксперт посоветовала ответственно подходить к спорту и обязательно советоваться с врачом-офтальмологом тем, у кого уже есть проблемы со зрением.

