"Сити": 45 лет назад состоялась премьера первого советского блокбастера

Ровно 45 лет назад в кинотеатре "Иллюзион" прошла премьера фильма "Экипаж". Картина Александра Митты стала первым советским блокбастером. В ней соединились масштаб, спецэффекты и драматический сюжет – то, что раньше было характерно исключительно для западного кино.

Фильм получил признание за границей и был показан в 80 странах. Это был один из первых советских фильмов, купленных не для изучения, а для широкого показа. Впервые на экране появилась сцена с откровенным элементом, что стало культурным прецедентом в советской эпохе.

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