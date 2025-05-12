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12 мая, 16:30

Культура

"Сити": 45 лет назад состоялась премьера первого советского блокбастера

"Сити": 45 лет назад состоялась премьера первого советского блокбастера

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Ровно 45 лет назад в кинотеатре "Иллюзион" прошла премьера фильма "Экипаж". Картина Александра Митты стала первым советским блокбастером. В ней соединились масштаб, спецэффекты и драматический сюжет – то, что раньше было характерно исключительно для западного кино.

Фильм получил признание за границей и был показан в 80 странах. Это был один из первых советских фильмов, купленных не для изучения, а для широкого показа. Впервые на экране появилась сцена с откровенным элементом, что стало культурным прецедентом в советской эпохе.

Подробнее – в программе "Сити".

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