Умерла руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Народная артистка РСФСР, руководитель московского Театра классического балета Наталия Касаткина скончалась в возрасте 89 лет. Об этом РИА Новости сообщила ее помощница Валентина Бурьянова.

"Да, она (Касаткина. – Прим. ред.) умерла сегодня ночью", – сказала помощница руководителя театра.

Бурьянова добавила, что информация о дате и месте прощания с Касаткиной уточняется.

Наталия Касаткина родилась в 1934 году в Москве. В 1953 году она окончила Московское хореографическое училище.

С 1954 по 1976 год Касаткина выступала в качестве солистки балетной группы Большого театра. Балерина выступала на сцене в постановках "Лебединое озеро", "Раймонда", "Золушка", "Дон Кихот", "Весна священная" и других.

В 1977 году Касаткину назначили на пост главного балетмейстера концертного ансамбля "Классический балет".

